Stand: 13.06.2022 08:59 Uhr 49-Jähriger mit mehr als vier Promille im Auto unterwegs

Die Polizei hat in der Nacht zu Montag in Lingen (Landkreis Emsland) einen 49-jährigen Autofahrer gestoppt, der sich mit einem Blutalkoholwert von mehr als vier Promille hinter das Steuer gesetzt hatte. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anrufer in der Nacht gemeldet, dass ein Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs sei. Die Beamten kontrollierten daraufhin den Wagen des Mannes und stellten fest, dass der Fahrer betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab 4,18 Promille bei dem Mann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.06.2022 | 08:30 Uhr