47 Flüchtlingskinder finden neues Zuhause

Für die 47 Flüchtlingskinder, die vor zwei Wochen die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln in Richtung Niedersachsen verlassen haben, endet die vorsorgliche Corona-Quarantäne. Die Abschluss-Tests sind bei allen negativ ausgefallen. Am Montag verlassen die 3- bis 17-Jährigen dann ihre Unterkunft im Landkreis Osnabrück und werden auf die Bundesländer verteilt. Jedes Kind und jeder Jugendliche werde von Mitarbeitern des Jugendamts bis zu seinem neuen Zuhause begleitet, niemand müsse allein reisen, sagte ein Sprecher des Landkreises im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen.

Zwölf Kinder und Jugendliche bleiben in Niedersachsen

Zwölf der Kinder und Jugendlichen bleiben in Niedersachsen. Nach Angaben des niedersächsischen Sozialministeriums finden jeweils zwei ein neues Zuhause in Lüneburg, Braunschweig, im Landkreis Friesland und in der Region Hannover. Drei Kinder werden künftig in der Stadt Hannover leben und ein Kind in Osnabrück. Die Kinder aus Syrien, Afghanistan und Eritrea kommen in Gast- oder Pflegefamilien unter oder in entsprechenden Unterkünften für betreutes Wohnen.

Kinder haben Freundschaften geschlossen

Einige Kinder haben nach Angaben des Landkreises Osnabrück auch Verwandte in Deutschland und werden künftig bei ihren Angehörigen wohnen. Alle Wünsche der Kinder und Jugendlichen seien berücksichtigt worden. So hätten manche innerhalb der Gruppe zum Beispiel Freunde gefunden und wollten gern zusammen bleiben.

