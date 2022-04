Stand: 04.04.2022 08:08 Uhr 45-Jähriger wegen Kindesmissbrauch vor Gericht in Osnabrück

Vor dem Amtsgericht Osnabrück muss sich von diesem Montag an ein Mann wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Die Taten sollen sich im Sommer 2020 in Osnabrück ereignet haben. Der 45-Jährige soll unter anderem von seiner zweieinhalbjährigen Tochter verlangt haben, dass sie sexuelle Handlungen an ihm vornimmt. Die soll der Mann dann aufgenommen und an einen Chatpartner verschickt haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.04.2022 | 07:30 Uhr