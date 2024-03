Stand: 30.03.2024 19:47 Uhr 44-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmittag im Twister Ortsteil Schöninghsdorf (Landkreis Emsland) gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, kam ein 44-jähriger Autofahrer auf der B402 in Fahrtrichtung Meppen aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Sein Pkw prallte laut Polizei gegen eine Mittelschutzplanke und schleuderte anschließend wieder zurück auf die Straße. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine 36-jährige Beifahrerin zog sich nach Polizeiangaben leichte Verletzungen zu.

