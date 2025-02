43 verwahrloste Hunde aus leer stehendem Haus gerettet Stand: 23.02.2025 07:56 Uhr Das Veterinäramt hat in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) 43 verwahrloste Hunde aus einem leer stehenden Haus geholt. Die Tiere seien in katastrophalem Zustand, so Landkreissprecher Henning Müller-Detert.

Bereits am Montagabend sei ein Hinweis auf die Tiere beim Veterinäramt Osnabrück eingegangen. Bei der Überprüfung der Adresse waren die Hunde dann entdeckt worden. Sie seien inzwischen in mehreren Tierheimen in der Region Osnabrück untergebracht worden, so der Landkreis.

Verfilztes Fell, Krankheiten und Entzündungen

"Die Tiere hatten viel zu wenig zu essen und zu trinken", so Müller-Detert. Deshalb hätten sie sich zum Teil von Tapeten, Möbelstücken und dem Kot der anderen Tiere ernährt. Einige Hunde konnten nicht mehr richtig laufen. Außerdem ist das Fell der Tiere durch Kot und Urin zum Teil komplett verfilzt, viele Hunde haben nach Angaben des Veterinäramts Entzündungen an den Augen und den Zähnen. Es seien auch einige trächtige Tiere darunter.

In den nächsten Tagen sollen die Hunde aufgepäppelt und von Tierärzten versorgt werden. "Als erstes steht die Fellpflege an", erklärt Anita Hartner vom Gut Aiderbichl, das 20 der Tiere aufgenommen hat. "Wir müssen das Fell auf zwei Millimeter abrasieren. Das macht man normalerweise nicht." Aber nur so könne man erkennen, ob darunter noch weitere Verletzungen oder Entzündungen zum Vorschein kommen.

Wie alt die Tiere sind, sei schwer zu schätzen, so Hartner. Das erkenne man normalerweise an den Zähnen, aber die seien zum Teil ausgefallen. "Zum Glück haben wir ein Team aus Freiwilligen, die normalerweise mit unseren Tieren Gassi gehen", berichtet Hartner. "Die haben sich jetzt organisiert, sodass immer stundenweise jemand bei den Hunden sitzt."

Ermittlungen gegen mutmaßliche Halter laufen

Der Hinweis auf die Tiere kam laut Veterinäramt von einem Bürger. Im Veterinäramt gehe man davon aus, dass es eine Weile gedauert habe, bis die Hunde jemandem auffielen. Das leere Haus liege einsam. Laut Polizei haben die Mieter das Haus Mitte Februar verlassen und die Tiere mutmaßlich dort zurückgelassen. Wie lange sie dort unter diesen Umständen gelebt haben, konnte das Veterinäramt nicht konkret sagen. Anita Hartner geht aufgrund des Gesundheitszustands davon aus, dass sich bereits seit gut einem halben Jahr niemand mehr richtig um die Tiere gekümmert hat. Über den Fall hatte zuerst die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet.

