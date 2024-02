Stand: 08.02.2024 15:09 Uhr 43-Jähriger bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in Dinklage (Landkreis Vechta) ist ein 43 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, arbeitete der Mann in einem Holz verarbeitenden Betrieb mit einer Nagelmaschine. Dabei habe sich aus unbekannten Gründen ein Schuss gelöst. Ein Rettungshubschrauber musste den 43-Jährigen in ein Krankenhaus fliegen.

