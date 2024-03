Stand: 06.03.2024 12:10 Uhr 42-Jähriger stirbt in Damme - Ehefrau unter Tatverdacht

Nach dem Tod eines Mannes in Damme (Landkreis Vechta) steht seine Ehefrau unter Tatverdacht. Die Polizei habe den 42-Jährigen nach einem Notruf am Dienstag stark blutend in einer Wohnsiedlung entdeckt, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei er schon nicht mehr ansprechbar gewesen und starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach soll ihm seine 39 Jahre alte Ehefrau die Verletzungen zugefügt haben. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Frau ließ sich am Dienstagnachmittag widerstandslos festnehmen.

