41 Kilo Kokain: Drogenkurier zu sieben Jahren Haft verurteilt

Wegen des Schmuggelns von 41 Kilogramm Kokain hat das Landgericht Osnabrück am Freitag einen 33 Jahre alten Mann zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Der Angeklagte sei nur ein Kurier gewesen, der im Auftrag von Hintermännern die Drogen aus den Niederlanden abholen sollte, stellte das Gericht fest. Der Straßenverkaufswert des für Schweden bestimmten Rauschgifts habe bei etwa 2,5 Millionen Euro gelegen, teilte ein Gerichtssprecher mit. Der Mann war im vergangenen November im Emsland kurz nach der Einreise aus den Niederlanden von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Das Kokain wurde in einem Versteck in dem Wagen des 33-Jährigen gefunden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

