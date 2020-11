Stand: 04.11.2020 18:26 Uhr 400.000 Euro Schaden - Feuer zerstört Wohnhaus in Bad Laer

Am Mittwochmittag sind Feuerwehren aus dem Landkreis Osnabrück zu einem Dachstuhlbrand in Bad Laer gerufen worden. Zeugen hatten gegen 12.30 Uhr Flammen aus dem Wohnhaus schlagen sehen. Die Einsatzkräfte hatten die Flammen schnell unter Kontrolle, der Brand war laut Polizei gegen 15 Uhr gelöscht. Verletzt wurde niemand. An dem Gebäude entstand durch Feuer und Löschwasser allerdings ein enormer Schaden - es ist einsturzgefährdet. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 400.000 Euro. Als Brandursache kommen private Ausbesserungsarbeiten mit einem Gasbrenner und Dachpappe auf einem Vordach infrage, diese waren einige Zeit vor dem Brandausbruch ausgeführt worden.

04.11.2020