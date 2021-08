Stand: 28.08.2021 11:12 Uhr 40-jähriger Autofahrer bei Haren schwer verletzt

Ein 40 Jahre alter Mann ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Emsland schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann mit seinem Pkw auf der Nord-Süd-Straße in Richtung Haren unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Acker. Anschließend kam das Auto im Garten eines Anwohners auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens steht den Angaben zufolge bislang nicht fest.

