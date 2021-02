Stand: 28.02.2021 14:31 Uhr 40-Jährige bei Unfall in Sulingen schwer verletzt

In Sulingen (Landkreis Diepholz) ist am frühen Sonntagmorgen eine 40 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau auf der B61 aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Wagen überschlug sich mehrmals und kam schließlich im Graben zum Stehen. Die 40-Jährige wurde eingeklemmt und musste aus ihrem Auto befreit werden. Die Freiwillige Feuerwehr Sulingen war mit 15 Kräften vor Ort. Die Frau kam nach Polizeiangaben mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. An ihrem Wagen entstand Totalschaden.

VIDEO: Sulingen: Frau bei Autounfall schwer verletzt (1 Min)

