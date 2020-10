Stand: 28.10.2020 12:27 Uhr 39 Millionen Euro für Justizzentrum in Osnabrück

Das Justizzentrum in Osnabrück kann weiter modernisiert werden. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hat der Haushaltsausschuss des Landtags am Mittwoch rund 39 Millionen Euro bewilligt. Mit dem Geld solle unter anderem das Untersuchungsgefängnis saniert werden, so der Osnabrücker Landtagsabgeordnete Frank Henning (SPD). Das sei ein wichtiger Schritt beim Umbau des Justizzentrums am Neumarkt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.10.2020 | 13:30 Uhr