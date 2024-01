380.000 Euro Schaden: Urteil gegen Fahrraddiebe erwartet Stand: 08.01.2024 13:16 Uhr Am Landgericht Osnabrück wird am Mittwoch das Urteil gegen eine mutmaßliche Bande von Fahrraddieben erwartet. Es geht um mehr als 100 Fälle mit einem Schaden von fast 380.000 Euro.

Angeklagt sind sieben Personen im Alter zwischen 31 und 59 Jahren. Der Vorwurf: schwerer Bandendiebstahl in 102 Fällen sowie Hehlerei in drei Fällen. Fünf der Angeklagten sollen laut Staatsanwaltschaft spätestens ab September 2021 hochwertige Fahrräder im westlichen und nördlichen Bundesgebiet gestohlen haben. Anschließend sollen sie die Fahrräder an die zwei übrigen Angeklagten übergeben haben, damit diese das Diebesgut verkaufen.

Fahrräder unter anderem in Lingen, Melle und Osnabrück geklaut

Um an die Räder zu gelangen, sind der Anklageschrift zufolge meist Zweierteams in teils verschlossene Garagen eingedrungen. Die entwendeten Fahrräder sollen sie in eine Lagerhalle nach Oberhausen gebracht haben. Die Taten sollen unter anderem in Bad Iburg, Dörpen, Fürstenau, Geeste, Haren, Haselünne, Lingen (Ems), Melle, Osnabrück und Schüttorf sowie in Ostwestfalen erfolgt sein.

