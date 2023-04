Stand: 27.04.2023 07:15 Uhr 38 Wildunfälle in einer Nacht im Westen Niedersachsens

In der Nacht auf Donnerstag ist es im Landkreis Osnabrück, im Landkreis Emsland und in der Grafschaft Bentheim zu 38 Unfällen mit Rehen gekommen. Ein Mann wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt, als er am Donnerstagmorgen in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) mit seinem Motorroller mit einem Reh kollidierte. Bei den anderen Unfällen wurden den Angaben zufolge keine weiteren Personen verletzt. Im April gibt es nach Zahlen der Deutschen Versicherungswirtschaft 16 Prozent mehr Wildunfälle als im Gesamtjahresdurchschnitt. Nach Angaben von Jägern werden die Tiere dann aktiver, außerdem steige nach der Umstellung auf die Sommerzeit die Gefahr für Wildunfälle stark an.

