Stand: 28.06.2021 09:07 Uhr 3,54 Promille: Lkw-Fahrer fällt beinahe aus Führerhaus

Die Autobahnpolizei Lingen hat am Sonntagabend einen völlig betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,54 Promille. Der 49-jährige Mann war gegen 18.30 Uhr mit einem weiß-blauen Sattelzug mit Diepholzer Kennzeichen auf der Bundesstraße 213 in der Grafschaft Bentheim in Richtung Meppen unterwegs. Zeugen meldeten, dass der Fahrer in Schlangenlinien fuhr. Zwischen der Kreuzung in Lohne-Rükel und der Abfahrt Emsbüren sollen nach Angaben der Zeugen mehrere entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet worden sein. Ermittler der Autobahnpolizei stoppten den Lastwagen und trafen auf einen sehr stark betrunkenen Fahrer. Dieser sei zunächst beinahe aus dem Führerhaus gefallen und musste während der Maßnahmen durch die Polizisten gestützt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

