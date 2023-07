Stand: 02.07.2023 10:58 Uhr 350.000 Euro Schaden nach Brand in Putenstall im Emsland

In Breddenberg bei Esterwegen (Landkreis Emsland) ist am Samstagnachmittag ein Putenstall in Brand geraten. Tiere waren zu dem Zeitpunkt nicht in dem Stall untergebracht, teilte die Polizei mit. Der Schaden durch das großflächige Feuer werde auf rund 350.000 Euro geschätzt, hieß es am Sonntag. Rund 120 Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Auslöser war laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt an einer Maschine.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.07.2023 | 11:00 Uhr