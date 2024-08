Stand: 12.08.2024 21:35 Uhr 3,5 Kilo Kokain: Mutmaßlicher Drogenkurier an Grenze gefasst

An der Grenze zu den Niederlanden in der Grafschaft Bentheim ist am Sonntagabend ein mutmaßlicher Drogenkurier festgenommen worden. Wie das grenzüberschreitende Polizeiteam mitteilte, wollte ein 22-Jähriger rund 3,5 Kilogramm Kokain über die A30 nach Deutschland schmuggeln. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten die Drogen in einer Sporttasche und in zwei Verstecken im Kofferraum. Der mutmaßliche Schmuggler wurde festgenommen und für weitere Ermittlungen an das Zollfahndungsamt Essen übergeben. Nach Angaben der Polizei haben die Drogen einen Straßenverkaufswert von rund 260.000 Euro.

