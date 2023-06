Stand: 25.06.2023 11:03 Uhr 32-Jähriger stirbt bei Badeunfall in Twist

Bei einem Badeunfall in Twist (Landkreis Emsland) ist am Samstag ein Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilte, ertrank der 32-Jährige in einem See, der an einem Campingplatz in Neuringe liegt. Mehrere Personen badeten laut Polizei im See. Dann konnte sich einer der Schwimmer Zeugen zufolge augenscheinlich nicht mehr über Wasser halten und ging unter. Die Zeugen holten Hilfe. Mit einem Großaufgebot suchte die Feuerwehr nach dem Mann. Unter anderem waren den Angaben zufolge eine Tauchergruppe und ein Tauchroboter im Einsatz. Am späteren Abend wurde der 32-Jährige gefunden. Er konnte nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.

