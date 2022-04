Stand: 22.04.2022 11:12 Uhr Fürstenau: 32-Jährige überquert B402 und wird von Lkw erfasst

In Fürstenau im Landkreis Osnabrück ist eine Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Lkw schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die 32-Jährige am Donnerstagnachmittag die B402 überqueren. Der Fahrer des Sattelzugs soll zwar sofort gebremst haben, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die Frau wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Es kam an der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

