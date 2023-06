Stand: 01.06.2023 08:09 Uhr 31-Jährige bei Unfall in Neuenhaus gestorben

Bei einem Unfall in Neuenhaus (Landkreis Grafschaft Bentheim) wurde eine Frau tödlich verletzt. Die 31-Jährige sei in einer Kurve von der Landstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei in Nordhorn mit. Sie sei im Auto eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Es hätten keine weiteren Personen in dem Auto gesessen. Die Polizei versucht nun, die Ursache für den Unfall am späten Mittwochabend zu ermitteln.

