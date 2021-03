30 Jahre Bundesstiftung Umwelt: Festakt mit Polit-Prominenz Stand: 01.03.2021 12:32 Uhr Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) feiert heute ihren 30. Geburtstag mit einem Online-Festakt. Die Stiftung will künftig verstärkt grüne Start-ups fördern.

Zum Geburtstag der DBU sendet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein Grußwort. Die Festrede hält der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans. Die in Osnabrück ansässige Stiftung hatte am 1. März 1991 ihre Arbeit aufgenommen. Aufgabe der eigenen Angaben zufolge größten Umweltstiftung in Europa ist es, Vorhaben zum Schutz der Umwelt zu fördern und dabei die mittelständische Wirtschaft besonders zu berücksichtigen - und zwar in der Regel außerhalb staatlicher Programme.

Start-ups als Hoffnungsträger für Nachhaltigkeit

Ein besonderes Augenmerk will die Stiftung auf grüne Start-ups und auf die Kreislaufwirtschaft legen. "Die grünen Start-Ups, die von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert werden, sind die Hoffnungsträger für eine nachhaltige Ökonomie und Ökologie von morgen", sagte der Generalsekretär der Stiftung, Alexander Bonde. Aktuell fördert die DBU 27 grüne Start-ups mit bis zu 125.000 Euro pro Projekt über eine Laufzeit von maximal zwei Jahren.

DBU: Bedarf an Rohstoffen wird deutlich steigen

Eine immer wichtigere Rolle spielt aus Sicht der Stiftung künftig die Kreislaufwirtschaft, in Fachkreisen auch als "Circular Economy" bekannt. In allen Bereichen übersteige die Nutzung der natürlichen Ressourcen die Regenerationsfähigkeit der Erde bei Weitem - bei Energie, Fläche und Rohstoffen. Durch die Digitalisierung und Miniaturisierung werde das Recycling der Rohstoffe zudem immer schwieriger. Gleichzeitig ist nach Angaben eines DBU-Sprechers absehbar, dass der künftige Bedarf an Rohstoffen zum Teil erheblich über dem jetzigen Verbrauch liegen wird.

10.000 Projekte in 30 Jahren unterstützt

In den vergangenen 30 Jahren hat die Stiftung mehr als 10.000 Projekte mit rund 1,84 Milliarden Euro Fördervolumen unterstützt. Das aktuelle Stiftungskapital der DBU beträgt 2,32 Milliarden Euro. Für die Gründung der Stiftung hatte die Bundesregierung umgerechnet rund 1,3 Milliarden Euro aus dem Verkaufserlös der bundeseigenen Salzgitter AG zur Verfügung gestellt.

