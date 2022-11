28-Jähriger stirbt bei Autounfall im Landkreis Diepholz Stand: 13.11.2022 12:38 Uhr Am frühen Sonntagmorgen ist ein 28 Jahre alter Mann mit seinem Auto im Landkreis Diepholz tödlich verunglückt. Laut Feuerwehr handelt es sich bei dem Streckenabschnitt um einen Unfallschwerpunkt.

Wie die Polizei mitteilte, war um 7.15 Uhr in der Rettungsleitstelle ein automatischer Notruf aus dem Auto eingegangen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte an der Unfallstelle in Hüde sei der 28-jährige Fahrer nicht mehr am Leben gewesen. Der Fahrer sei mit seinem Auto in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er habe einige Verkehrsschilder überfahren und sei dann mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen einen Baum geprallt. Die Düversbrucher Straße war für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt.

Bereich als Unfallschwerpunkt bekannt

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war überhöhte Geschwindigkeit die Ursache des Unfalls. In dem Streckenabschnitt mit vielen Kurven gelte Tempo 80, so ein Sprecher der Kreisfeuerwehr Diepholz. Der Bereich in der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde ist als Unfallschwerpunkt bekannt: "Wir hatten hier im letzten Jahr mehrere schwere Unfälle", sagte der Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.11.2022 | 12:00 Uhr