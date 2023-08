Stand: 27.08.2023 10:25 Uhr 27-jähriger Autofahrer baut betrunken Unfall und randaliert

In Damme im Landkreis Vechta soll ein Mann am frühen Sonntagmorgen auf dem Parkplatz des Rathauses randaliert haben. Nach Angaben der Polizei meldeten Zeugen gegen 4.30 Uhr, dass der Mann mit seinem Auto in eine Hecke und gegen einen Baum gefahren sei. Danach soll er Gläser aus dem Auto geworfen haben. Die alarmierten Beamten fanden den 27-Jährigen in seinem Wagen, ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge 1,9 Promille. Die Polizei beschlagnahmte daraufhin den Führerschein des Mannes. Gegen ihn wird ermittelt.

