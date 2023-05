Stand: 01.05.2023 15:22 Uhr 27-Jähriger nach Zusammenstoß mit Fasan schwer verletzt

Am Sonntagabend kam es bei Rhede (Landkreis Emsland) zu einem Zusammenstoß mit einem Fasan, bei dem ein 27-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Mann war als Beifahrer auf einem Motorrad unterwegs als der Vogel plötzlich die Fahrbahn überquerte. Er traf den Sozius am Kopf. Der Fasan fiel laut Polizei in einen Grünstreifen, der 27-Jährige wurde schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der 37-jährige Fahrer des Motorrads blieb unverletzt.

