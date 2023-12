Stand: 17.12.2023 10:00 Uhr 26-Jähriger fährt in Nordhorn mit Auto gegen Baum - und stirbt

In Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist am Samstagabend nach Angaben der Polizei ein 26-Jähriger bei einem Autounfall tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der junge Mann mit dem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Anschließend sei er mit dem Wagen gegen einen Baum geprallt. Der 26-Jährige wurde von Rettungskräften noch in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb. Die Fahrbahn blieb nach Angaben der Polizei für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min