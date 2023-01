Stand: 04.01.2023 10:16 Uhr 26-Jähriger aus Geeste wegen Stalking-Vorwürfen vor Gericht

Ein 26-jähriger Mann aus Geeste (Landkreis Emsland) muss sich ab Mittwoch vor dem Amtsgericht Meppen verantworten, weil er seiner Ex-Freundin anderthalb Jahre nachgestellt haben soll. Die Taten sollen sich zwischen Anfang 2021 und Mitte 2022 ereignet haben. Bis zu zwanzig Mal am Tag soll der 26-Jährige seine Ex-Freundin angerufen haben. Immer wieder suchte er Kontakt zu ihr. Es blieb demnach nicht bei Anrufen - der junge Mann habe auch die Wohnung der Frau in Meppen aufgesucht, sie beleidigt und bedroht. Dabei soll er in Kauf genommen haben, dass sie ihren Alltag nicht wie gewohnt fortsetzen konnte. Ein Gutachter soll im Prozess zunächst klären, ob der Mann voll schuldfähig ist.

