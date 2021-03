Stand: 31.03.2021 08:04 Uhr 250.000 Euro gestohlen? Ehemalige Verkäuferin vor Gericht

Wegen Diebstahls im besonders schweren Fall steht von heute an eine ehemalige Verkäuferin eines Mode-Geschäfts vor dem Amtsgericht in Osnabrück. Sie soll insgesamt rund 250.000 Euro Bargeld gestohlen haben. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die 27 Jahre alte Frau hatte offenbar immer wieder Geld aus der Kasse entnommen, ohne das es schnell aufgefallen war.

