24-Jähriger wegen Mordversuch in Glandorf vor Gericht

Vor dem Landgericht Osnabrück geht es am Mittwoch um den Verdacht eines versuchten Mordes. Verantworten muss sich ein 24-jähriger Mann aus Glandorf. Die Tat soll sich Ende November vergangenen Jahres in einer Gemeinschaftsunterkunft in Glandorf ereignet haben. Der Anklage zufolge soll sich der 24-jährige Angeklagte mit einem Kollegen gestritten und anschließend mit einem Fleischermesser mehrfach in den Rücken gestochen haben. Zum Tatzeitpunkt stand der Angeklagte offenbar unter Alkoholeinfluss. Der Beschuldigte sitzt derzeit in Vechta in Untersuchungshaft.

