Stand: 22.01.2021 10:32 Uhr 24-Jähriger soll Geld mit Bitcoins gewaschen haben

Ein 24-jähriger Mann aus Melle muss sich seit Freitag vor dem Amtsgericht Osnabrück verantworten. Ihm wird vorgeworfen, mit Geldwäsche einen Schaden in Höhe von mehr als 350.000 Euro verursacht zu haben. Er habe Überweisungen eines bisher unbekannten Dritten angenommen und das Geld in der Kryptowährung Bitcoin angelegt - wissend, dass die Gelder aus gewerbsmäßigen Betrugstaten stammten, so der Vorwurf. Für seine Dienste habe er im Schnitt acht Prozent Provision erhalten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.01.2021 | 13:30 Uhr