Stand: 03.12.2020 11:35 Uhr 2,2 Promille: Alkoholisierte Autofahrerin rammt anderen Pkw

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Mittwochabend in Meppen einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei fuhr die 41-Jährige auf einen Wagen auf, der nach links abbiegen wollte. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Ein Alkohol-Test bei der Verursacherin des Unfalls ergab gut 2,2 Promille. Der Schaden an den Autos beträgt nach Polizeiangaben 4.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.12.2020 | 13:30 Uhr