Stand: 02.07.2021 15:48 Uhr 22-Jähriger zieht Messer auf Osnabrücker Polizeistation

In einer Polizeistation in Osnabrück hat ein 22-Jähriger ein 30 Zentimeter langes Messer gezogen. Der Mann war am frühen Freitagmorgen auf der Wache in der Innenstadt aufgetaucht. Dort soll er laut Polizei neben unverständlichen Dingen immer wieder das Wort "police" ("Polizei") gesagt haben. Plötzlich habe er das Messer gezogen und damit gegen eine Trennscheibe an dem Empfangstresen geschlagen. Als immer mehr Beamte durch die Situation auf ihn aufmerksam wurden, floh der Mann. Er konnte jedoch gefasst werden. Bei seiner Festnahme verletzte er einen 58-jährigen Polizisten am Bein. Ein Amtsrichter ordnete eine Blutentnahme an. Der Mann wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.07.2021 | 15:00 Uhr