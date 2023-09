Stand: 03.09.2023 13:19 Uhr 22-Jähriger bedroht Kassiererin in Drogerie mit Messer

Bei einem Überfall auf einen Osnabrücker Drogeriemarkt hat ein 22-Jähriger eine Kassiererin am Samstagmittag mit einem Messer bedroht und Bargeld aus der Kasse erbeutet. Verletzt worden sei niemand, hieß es am Sonntag von der Polizei. Der Mann habe mit seinem Überfall eine großangelegte Fahndung ausgelöst. Etwa zehn Minuten nach der Tat und einige Hundert Meter vom Tatort entfernt sei es den Beamten gelungen, den Verdächtigen zu finden. Laut Polizeiangaben ließ er ein Messer fallen. Schließlich habe der 22-Jährige zugegeben, den Drogeriemarkt überfallen zu haben. Die Beute hatte er laut Polizei noch bei sich. Der Mann wurde festgenommen und seine Wohnung durchsucht. Eine Haftrichterin ordnete am Sonntag Untersuchungshaft an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.09.2023 | 13:00 Uhr