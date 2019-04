Stand: 15.04.2019 08:48 Uhr

A31: Tödlichem Unfall ging Streit voraus

Eine 22 Jahre alte Frau ist offenbar nach einem Streit mit ihrem Ex-Freund aus dessen Auto ausgestiegen und auf der A31 bei Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) überfahren worden. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer nach einem entsprechenden Medienbericht. Die Niederländerin war am Sonnabend von einem Auto erfasst worden, als sie die Fahrbahn in Richtung Ruhrgebiet betrat. Die 22-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Ex-Freund holte 22-Jährige aus der Disko ab

Die junge Frau hatte zuvor eine Diskothek besucht und war wahrscheinlich stark alkoholisiert, so Staatsanwalt Retemeyer weiter. Ihr Ex-Freund habe sie und eine Bekannte von dort mit einem Wagen abgeholt. Auf der Autobahn sei es zwischen der 22-Jährigen und dem 35 Jahre alten Fahrer zum Streit gekommen. Die Bekannte des Ex-Paares sei deshalb aus dem Auto ausgestiegen und in einen Wagen von Bekannten umgestiegen. Der 35-Jährige und die 22-Jährige setzten die Fahrt nach Angaben Retemeyers daraufhin fort. Bei Schüttorf sei die Frau dann auf der Autobahn ausgestiegen und sofort von einem Auto erfasst worden. Die Leiche soll heute obduziert werden.

