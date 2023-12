Stand: 21.12.2023 16:34 Uhr 22 Anzeigen gegen Solarfirma: Geld kassiert und untergetaucht?

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt gegen die Osnabrücker Solarfirma Suntec - unter anderem wegen Betrugs in großem Stil. Die Ermittler gehen bislang von einem Schaden in Höhe von 250.000 Euro aus. Aktuell seien 22 Strafanzeigen von Kunden der Firma bekannt. Die Firma Suntec habe bei ihnen erste Vorbereitungsarbeiten für eine Solaranlage erledigt. Nachdem die Kunden eine fünfstellige Anzahlungssumme überwiesen hatten, habe die Firma keine weiteren Arbeiten mehr vorgenommen. Kunden, die sich beschweren wollten, wurden zunächst vertröstet. Später sei niemand mehr in der Solarfirma zu erreichen gewesen. Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück gehen davon aus, dass es noch mehr Geschädigte gibt und bittet diese, sich zu melden.

Weitere Informationen Niedersachsen will Solaranlagen auf Landesgebäuden ausbauen Dazu schloss das Land einen Vertrag mit Enercity. Die Dächer von rund 500 Gebäuden sollen auf ihre Eignung geprüft werden. (03.08.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.12.2023 | 13:30 Uhr