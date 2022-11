Stand: 09.11.2022 11:11 Uhr 21,5 Millionen Euro für die Osnabrücker Stadtwerke

Die Stadt Osnabrück stellt den Stadtwerken 21,5 Millionen Euro zur Verfügung. Dafür hat am Dienstagabend der Stadtrat gestimmt. Die Stadtwerke erwirtschaften derzeit Verluste, weil sie für Gas und Strom deutlich höhere Preise zahlen müssen. Wie es im Antrag heißt, sind weitere Gründe ein Missmanagement sowie die Beteiligung am Kohlekraftwerk Lünen in Nordrhein-Westfalen. Auch dieses mache Verluste. Um den Zuschuss zu finanzieren, muss Osnabrück neue Schulden aufnehmen.

