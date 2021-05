Stand: 10.05.2021 08:37 Uhr 21-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Emsbüren

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in Emsbüren (Landkreis Emsland) ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war der junge Mann am frühen Nachmittag mit seinem Motorrad in Richtung Listrup unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Trotz sofortiger Reanimation durch Ersthelfer und Notarzt, verstarb der junge Mann noch an der Unfallstelle.

