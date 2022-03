Stand: 15.03.2022 18:00 Uhr 21-Jähriger stirbt bei Arbeiten an Bahnstrecke

Bei Arbeiten an und auf den Gleisen ist ein 21-jähriger Arbeiter auf der Bahnstrecke zwischen Osnabrück und Bremen getötet worden. Der Mann sei von einer durchfahrenden Regionalbahn erfasst worden und auf der Stelle tot gewesen, teilte die Polizei in Diepholz am Dienstag mit. Aus noch ungeklärten Gründen sei der Arbeiter im Raum Cornau in den Bereich der nicht abgesperrten Baustelle geraten. Die Bahnstrecke musste für die polizeilichen Ermittlungen und die Evakuierung der Regionalbahn für den Zugverkehr gesperrt werden. Seelsorger kümmerten sich um die anderen Bauarbeiter und den Lokführer. Wie es zu dem Unfall kam, wird ermittelt.

