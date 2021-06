Stand: 25.06.2021 07:20 Uhr 200.000 Euro Schaden nach Feuer im Emsland

In einem Mehrfamilienhaus in Twist im Emsland hat es in der Nacht gebrannt. Laut Polizei wurde das Dachgeschoss dabei zerstört. Die meisten der insgesamt 16 Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Einer kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro. Das Feuer war am späten Donnerstagabend in der Küche der Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Der Grund ist noch unklar.

