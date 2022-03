Stand: 11.03.2022 14:58 Uhr 2.000 Schüler demonstrieren in Nordhorn für den Frieden

2.000 Schülerinnen und Schüler haben auf einer Kundgebung in Nordhorn am Freitag für Frieden demonstriert. Der Protestzug sei von drei Nordhorner Schulen organisiert worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Kinder und Jugendlichen liefen von ihren Schulen zum zentralen Treffpunkt auf dem Marktplatz der Kreisstadt. Dort gab es Redebeiträge von Schülervertretern gegen den Krieg in der Ukraine. Die anderthalbstündige Demonstration sei ohne Zwischenfälle verlaufen, so die Polizeisprecherin.

