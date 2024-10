20 Schafs-Kadaver in Maisfeld im Emsland entdeckt Stand: 21.10.2024 16:02 Uhr In Börger (Landkreis Emsland) haben Jagdaufseher in den vergangenen zwei Wochen rund 20 tote Schafe auf einem Feld und im Fluss Ohe entdeckt. Pächter kritisieren das Veterinäramt.

Revierpächter bestätigten dem NDR in Niedersachsen den Vorfall. Wer die Tiere auf das nicht abgeerntete Maisfeld gelegt hat und woran die Schafe verendet sind, ist bislang unklar. Laut Revierpächter wurden die Marken mit der Kennung an den Ohren der Schafe herausgeschnitten. Der Schafhalter konnte laut dem für Veterinärangelegenheiten zuständigen Landkreis Emsland trotzdem ausgemacht werden.

Kritik an Veterinäramt

Die örtlichen Revierpächter kritisieren, dass die toten Tiere auch noch Tage nach der ersten Meldung an das Veterinäramt auf dem Feld gelegen hätten. Eine Sprecherin des Landkreises Emsland bestreitet dies auf Nachfrage des NDR in Niedersachsen. Das Veterinäramt habe direkt nach dem Eingang der Anzeige damit begonnen, die Kadaver zu entsorgen. "Die restlichen Schafe werden nun kurzfristig durch den Tierhalter entsorgt", so die Sprecherin. Laut der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim hat der Jagdaufseher eine Strafanzeige wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen gestellt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.10.2024 | 15:00 Uhr