20-Jähriger fährt bei Meppen gegen einen Baum

In der Nacht zu Mittwoch ist ein 20-Jähriger auf der B70 in Richtung Haren im Landkreis Emsland mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Gegen 1.15 Uhr kam der 20-jährige Fahrer eines Mazda bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall auseinandergerissen. Die Feuerwehr Meppen befreite den Mann aus dem Wrack, er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

