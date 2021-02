Stand: 01.02.2021 17:09 Uhr 20-Jährige liefern sich illegales Autorennen in Osnabrück

Mit den hochmotorisierten Autos ihrer Väter haben sich zwei 20-Jährige in Osnabrück am Sonnabend ein illegales Rennen durch die Stadt geliefert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ließen die beiden jungen Männer an Ampeln die Motoren aufheulen. Außerdem rasten sie über die Gegenfahrbahn und Busspuren. Teile der Fahrt wurden nach Angaben der Beamten von einem Videofahrzeug der Polizei dokumentiert und die beiden Raser schließlich gestoppt.

Väter wollen Autos von der Polizei abholen

Die Staatsanwaltschaft ließ die beiden 306 beziehungsweise 440 PS starken Wagen beschlagnahmen und abschleppen. Auch die Führerscheine der 20-Jährigen - beide in der Probezeit - wurden eingezogen. Am Sonntag erschienen die jungen Männer dann mit ihren Vätern bei der Polizei. Sie wollten jeweils ihr beschlagnahmtes Auto wieder abholen. Da die Sportwagen allerdings als Beweismittel gesichert worden sind, sei mit einer Herausgabe "in absehbarer Zeit nicht zu rechnen", so ein Polizeisprecher. Gegen die jungen Fahrer wird nun ermittelt.

