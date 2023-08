Stand: 10.08.2023 15:00 Uhr 19-Jähriger fährt gegen parkende Autos: Rund 100.000 Euro Schaden

In Osnabrück ist ein 19-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Mittwoch in mehrere geparkte Fahrzeuge gefahren und hat so einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der junge Mann in einer Tempo-30-Zone wahrscheinlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. In einer Linkskurve habe er dann die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Insgesamt sechs Fahrzeuge wurden nach Polizeiangaben teils stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Beamten stellten den Wagen des 19-Jährigen sicher. Gegen ihn wird nun wegen eines verbotenen Autorennens ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.08.2023 | 14:30 Uhr