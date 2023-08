Stand: 05.08.2023 14:50 Uhr 19-Jähriger bei Zusammenstoß zweier Autos schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Engden (Landkreis Graftschaft Bentheim) am Freitag ist ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der junge Mann beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Beide Autos waren den Angaben zufolge frontal zusammengestoßen. Der 34-jährige Fahrer des zweiten Wagens erlitt leichte Verletzungen. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

