19-Jährige in Bramsche getötet: 20-Jähriger wegen Mordes verurteilt Stand: 12.12.2023 10:27 Uhr Im Fall einer getöteten 19-Jährigen in Bramsche-Pente hat das Landgericht Osnabrück einen 20-Jährigen wegen Mordes und Vergewaltigung verurteilt. Die Tat hatte sich Anfang März im Rahmen einer Feier ereignet.

Die Jugendkammer des Landgerichts Osnabrück verurteilte den 20-Jährigen am Montag zu einer Jugendstrafe von neun Jahren, wie aus einer Mitteilung des Landgerichts vom Dienstag hervorgeht. Die Öffentlichkeit war von der Verhandlung ausgeschlossen, weil dem Angeklagten zusätzlich zu der Tötung der 19-Jährigen noch zwei weitere Taten zur Last gelegt wurden, die er als Jugendlicher begangen haben soll. Verurteilt wurde der 20-Jährige wegen Mordes und Vergewaltigung an der 19-Jährigen und wegen einer weiteren Vergewaltigung, die er als Jugendlicher begangen hatte. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig, innerhalb einer Woche kann dagegen Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt werden.

19-Jährige schwer verletzt auf Sportplatz gefunden

Die Tat in Bramsche hatte sich Anfang März am Rande einer Geburtstagsfeier ereignet. Die 19-Jährige war schwer verletzt auf einer Wiese an der Schützenhalle im Ortsteil Pente gefunden worden. Sie starb später im Krankenhaus. Der 20-Jährige war einer der 150 Partygäste. Der Verdacht gegen ihn hatte sich schnell erhärtet.