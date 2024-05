Stand: 28.05.2024 06:43 Uhr 19-Jährige in Bramsche ermordet: Urteil ist rechtskräftig

Das Urteil gegen einen 20-Jährigen wegen Mordes und Vergewaltigung einer jungen Frau in Bramsche-Pente ist rechtskräftig. Das hat das Landgericht Osnabrück auf Anfrage des NDR in Niedersachsen mitgeteilt. Zunächst hatten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung Revision eingelegt. Diese sei aber vor wenigen Tagen zurückgezogen worden, so das Gericht. Im Dezember hatte die Jugendkammer des Landgerichts den 20-Jährigen zu einer Jugendstrafe von neun Jahren verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte 14 Jahre und sechs Monate gefordert, außerdem die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Der Verurteilte hatte im März vergangenen Jahres eine 19-Jährige am Rande einer Geburtstagsfeier vergewaltigt. Sie war schwer verletzt auf einer Wiese an der Schützenhalle im Ortsteil Pente gefunden worden und später im Krankenhaus gestorben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.05.2024 | 06:30 Uhr