Stand: 16.03.2021 07:33 Uhr 18-Jähriger bei Sturz von Parkhaus lebensgefährlich verletzt

Ein erschütternder Vorfall am Nachmittag in Osnabrück: Ein 18-jähriger ist bei einem Sturz von einem Parkdeck lebensgefährlich verletzt worden. Laut Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte er sich gemeinsam mit drei weiteren Jugendlichen auf dem Parkdeck aufgehalten, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Als eine Polizeistreife das Parkdeck betrat, löste der junge Mann sich aus der Gruppe, kletterte über das Geländer und stürzte in die Tiefe. Sein Motiv ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.03.2021 | 06:30 Uhr