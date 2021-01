Stand: 31.01.2021 12:10 Uhr 17-jähriger Radfahrer bei Unfall in Nordhorn schwer verletzt

Bei einem Unfall in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist am Sonnabend ein 17 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der Jugendliche am späten Nachmittag einen Zebrastreifen überqueren wollen. Dabei wurde er von einer Autofahrerin übersehen. Bei der Kollision stürzte der 17-Jährige und wurde schwer verletzt. Die 55-jährige Autofahrerin kam mit leichten Blessuren davongekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.02.2021 | 06:30 Uhr