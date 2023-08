16-Jähriger erschossen: 82-Jähriger will später aussagen Stand: 23.08.2023 10:53 Uhr Nach den tödlichen Schüssen auf einen Jugendlichen in Bramsche bei Osnabrück will der Angeklagte erst im Laufe des Prozesses aussagen. Das hat der Anwalt des 82-Jährigen zum Prozessauftakt erklärt.

Sein Mandant wolle zunächst mit der Gutachterin sprechen, sagte sein Anwalt. Der 82-Jährige muss sich seit heute wegen Mordes vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Er soll im Februar in Bramsche einen 16-Jährigen vor der Haustür erschossen haben. Die Anklage wirft ihm heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Der 16-Jährige wohnte mit seiner Mutter im selben Mehrfamilienhaus wie der Rentner. Am Morgen des 28. Februar soll der Angeklagte dem Jugendlichen vor dem Haus in Bramsche aufgelauert haben. Aus nächster Nähe feuerte er dann den Vorwürfen zufolge vier Schüsse auf den Jungen ab, erst in die Wade und dann in den Kopf. Einer davon war tödlich. Seit 1. März sitzt der Rentner in Untersuchungshaft.

Schüsse in Bramsche wegen Ärgers über Lärm im Haus?

Hintergrund des mutmaßlichen Mordes soll Ärger des Seniors über das Verhalten des späteren Opfers gewesen sein. Der 82-Jährige hatte sich offenbar wiederholt von Lärm im Haus gestört gefühlt. Laut Gericht soll er den 16-Jährigen und dessen Mutter mehrfach der Ruhestörung beschuldigt haben. Nach den Schüssen auf den Jugendlichen soll der Mann die Waffe gegen sich selbst gerichtet haben, er überlebte aber. Eine erste Annahme, dass er auch auf die Mutter des 16-Jährigen schoss, bestätigte sich nicht.

Stadt wusste nichts von Pistole des 82-Jährigen

Die Tatwaffe, eine Kleinkaliber-Sportpistole, soll der 82-Jährige an seinem früheren Wohnort im Landkreis Vechta angemeldet haben. Beim Umzug wurde diese offenbar nicht der Stadt Bramsche gemeldet, sodass der Mann deswegen nicht überprüft worden war.

Das Landgericht hat bis zum 10. Oktober acht Verhandlungstage angesetzt. Sollte der Angeklagte wegen Mordes verurteilt werden, droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe.

