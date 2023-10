Stand: 06.10.2023 09:01 Uhr 16-Jährigen erschossen - Angeklagter gibt die Tat zu

Im Prozess um einen getöteten 16-Jährigen aus Bramsche (Landkreis Osnabrück) hat sich erstmals der Angeklagte umfassend geäußert. Laut einer Sprecherin des Landgerichts hat der 82-Jährige am Donnerstag eingeräumt, im Frühjahr mehrfach auf den Nachbarsjungen geschossen zu haben. Zuvor hatte der Angeklagte lange über seine Zeit als Gastarbeiter in Deutschland berichtet. Er soll am kommenden Dienstag weiter vernommen werden. Dann wird auch das psychologische Gutachten vorgestellt. Im Prozess gibt es neben der Mutter des getöteten Jungen mit seinem Vater nun einen weiteren Nebenkläger. Das Landgericht Osnabrück hat für Anfang November zwei weitere Prozesstage anberaumt. Hintergrund des mutmaßlichen Mordes soll Ärger über Lärm im Haus gewesen sein.

